【あの頃、テレビドラマは熱かった】#6

ハマコー出演ドラマが「コナン」ヒットにつながった？

「金田一少年の事件簿」

（1995年／日本テレビ系）

◇ ◇ ◇

1995年は激動の年だった。阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件が立て続けに起き、社会全体に不安と重苦しさが広がる一方で、女子高生は元気だったし、街にはWindows95発売による「インターネット元年」の熱気も漂っていた。とはいえ、当時のネットはアナログ電話回線を使用したものが主流で、まだまだ一部の「おたく」たちのもの。テレビはメディアの王様として君臨していた。

そんな95年の視聴率ナンバーワンが、日本テレビ系土曜夜9時「金田一少年の事件簿」。前年のTBS系「人間・失格」で注目されたKinKi Kids（現DOMOTO）の堂本剛（46）が16歳当時の主演作にして、演出家・堤幸彦氏の出世作でもある。

春の改編期に放送された2時間SPで16％台だった視聴率は、7月の連ドラでは23％台でスタートし、一度も20％を割ることなく最終回には30％の大台に迫る29.9％でフィニッシュ。翌年には第2期も放送され、「金田一少年」はその後、ジャニーズ事務所（当時）の後輩たちが引き継いでいくことに。

当時はまだ70年代から続く“土曜グランド劇場”が「土9」と呼ばれるようになるきっかけとなった作品でもある。「金田一少年」に続いて東山紀之の「ザ・シェフ」、堂本光一の「銀狼怪奇ファイル」、香取慎吾の「透明人間」。そう“ジャニーズ劇場”と化していた。この状態は2000年代に入って多少割合を落としながらも続く。

土9で思い出すのは、当時の名物広報Kさんのこと。70年代の「太陽にほえろ！」も担当していたベテラン広報レディーは、それは熱心な人だった。とにかく担当番組の取材呼び込みのFAXを送りまくることで有名。一度、名刺交換をした記者全員に送るものだから、自動カット機能がないロール紙だったらそりゃもう大変なことに。

ちなみに僕のいた部署には連続8通来たことがある。そういえば80年代終盤から毎年「西田ひかる誕生パーティー」の案内が何通も来ていたけど、あれは年1回の風物詩としてやり過ごせた。でも土9は途切れないから厄介だ。

それはさておき、90年代半ば以降の土9は、キムタク以外のジャニタレが主演する枠として認知され、高視聴率を連発。TOKIO、V6、嵐、KAT-TUN、Hey！Say！JUMP……多くの国民的アイドルが主演してきたが、絶対的エースの木村拓哉はフジ月9とTBS日曜劇場にしか主演しなかった。

どれだけ24時間テレビにジャニタレを起用しても、日テレ連ドラにキムタクは出ないという流れは、キムタクがテレ朝ドラマに主演するようになっても変わらない。いま“占拠シリーズ”で櫻井翔があんなに頑張っているのに。

（テレビコラムニスト・亀井徳明）