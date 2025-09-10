モデルでタレントの益若つばさ（３９）が９日深夜に放送されたタレント・藤本美貴とお笑いタレント・横澤夏子がＭＣを務めるテレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に出演。シングルマザーとしての心境を語った。

ギャルモデルとしてカリスマ的な人気を誇った益若は元モデルの男性と２００７年のクリスマスに結婚し、翌０８年４月に長男が誕生。１３年に離婚を発表し、以来シングルマザーとして一人息子を育てている。

トークは再婚について展開。益若は「再婚はしていませんが、子育てをしながら再婚は正直、罪だと思っていました」と明かした。さらに「自分の中では大丈夫じゃんと思えるんですけど、やっぱり世間の声が気になる人はいる」と続けた。

しかし息子に「ママは離婚してリセットしたんだから、また何回でも結婚していいんだよ」と言われたという。これに藤本は「息子すごくない？」と感激。益若は「神かと思いました」と返した。

藤本は「今までは結婚まで考えなかった？」と質問。益若は「結婚前提ありました」と告白。しかし結局、再婚に至らなかった。