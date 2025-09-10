◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 プロアマ戦（１０日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）

アジア枠として出場する韓国出身の朴ヒョン径（パク・ヒョンギョン）、李叡源（イ・イェウォン）、金秀芝（キム・スジ）、朴知映（パク・ジヨン）の４選手が記者会見した。

韓国ツアー８勝の朴ヒョン径は、５月の今季メジャー初戦・ワールドレディスサロンパスカップ（８位）以来、２回目の日本ツアー参戦。キュートとビューティフルを合わせた造語「キューティフル」の愛称で大人気の２５歳は「サロンパスカップを経て、自信をより強く持って韓国に戻った翌々週の試合で優勝できた。今回はトップ１０を記録できたらと思う。大きな自信も持って韓国に戻っていきたい」と声を弾ませた。

「パーフェクトバニー」の愛称で人気の李は、韓国ツアー９勝の２２歳。昨年のサロンパスカップで３位に入った実力派で「昨年初めて日本に参戦して、得たものがあった。その後は韓国での成績も良く、成長をもたらした。１日１日を毎日学びながら、成績も頑張って最善を尽くしたい」と意気込んだ。

韓国ツアー１０勝で、日本ツアー初出場となる２９歳の朴知映は「昨年、韓国の大会で原英莉花選手とプレーし、日本の選手らしい姿勢を学んだ。たくさんの選手から学んで最善を尽くしたい」。同６勝の金は「２年前のサロンパスカップで上田桃子選手とプレーし、かなり勉強した。毎日学びながらプレーし、最善を尽くしたい」と語った。

４人から優勝者が出た場合、日本ツアーの今季残り試合と来季の出場権が与えられる。

李は「優勝したらＪＬＰＧＡツアーに参戦したい」、金は「関係者と相談するが、日本ツアーは夢なので参戦します」、朴知映は「優勝したら必ず参戦したい。特に日本の食べ物が想像以上に合う」とニッコリ。朴ヒョン径は「確約はできないけど、優勝したら、現時点では８０％は日本に気持ちは向いている」と、４人全員が日本ツアー参戦へ前向きな姿勢を示した。