◇大学野球オープン戦 明大7―4国学院大（2025年9月10日 明大G）

ドラフト候補の明大・高須大雅（4年＝静岡）が8月6日、中京大以来のオープン戦に登板。先発して3イニングを1安打無失点に抑えた。

この日は巨人、ソフトバンク、中日らネット裏にはスカウト陣がズラリと並んだ。そんな中、肩の調子が今一つで登板間隔の空いた高須をチェックしたが、MAXは149キロ止まり。変化球も制球を乱すなど景気のいい話は聞けなかった。

「まだバラつきがありすぎました。打者に投げられた分、良かったと思います。もう少し上げていかないと」と本人の評価は60点。戸塚俊美監督も「どうですかね、もう少しかな」と厳しい表情。完全復活にはもう少し時間がかかりそうだ。

《国学院大・大谷が豪快な一発》国学院大の“大谷”のバットが光った。天理から入学した大谷汰一（1年）が豪快な一発を放った。5回に代打で打席に立つとあわやの右飛。2打席目は右翼へ“打った瞬間”の一打を披露した。「外を張っていたんですが甘くきたので。高校時代から“オオタニ”と言われ続けていましたけど負けずに頑張ります」と初々しい。鳥山泰孝監督も「オープン戦はかなり打ってますから」と開幕の青学大戦に爆発を期待していた。