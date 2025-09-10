厚手1枚を折って使ってどこまで拭けるか？ウェットシート1枚チャレンジ【リビング＆ダイニング編】
【画像で見る】比較的汚れが少ない場所からスタート！【リビング＆ダイニング編】
厚めのアルカリ性ウェットシート1枚で、どこまで拭けるかにチャレンジ！ 比較的汚れが軽い場所から、見落としがちな場所に着目しスムーズに拭いていきましょう。今回はリビング＆ダイニング編です。
教えてくれたのは▷お掃除職人 きよきよさん
ハウスクリーニングやビル、ショッピングセンターの清掃などあらゆる掃除を経験すること39年。YouTubeのチャンネル登録者数は現在37万人超え！ 一般の方にも同業者にも広く支持されている。
プラグを挿す場所は拭かない
■2．ソファーのひじ掛け
手で触る＝汚れがついている場所！
■3．窓の鍵
よくあけ閉めする鍵ほど汚れてる
■4．インターフォンの受話器
手で持つ場所、耳をつける場所、どちらもよく拭いて
■5．スイッチプレート
時々シートを折り返して拭いてる？ 常に新しい面で拭いて
■6．給湯器のスイッチ
くぼんでる箇所も入念に
■7．ドアノブ
さあ、あと少し！ 反対側のノブも忘れずに
■8．リモコン
汚れているリモコンのボタンまで拭いたら終了
＊ ＊ ＊
ウェットシート１枚でこんなに拭けるとは！ 厚手のものは、薄手より値段が張りますが、しっかり拭けて破れにくく、掃除がしやすいというメリットもありますね。
監修／お掃除職人きよきよ 撮影／林 ひろし 編集協力／宇野津暢子
文＝徳永陽子