厚手1枚を折って使ってどこまで拭けるか？ウェットシート1枚チャレンジ【リビング＆ダイニング編】


【画像で見る】比較的汚れが少ない場所からスタート！【リビング＆ダイニング編】

厚めのアルカリ性ウェットシート1枚で、どこまで拭けるかにチャレンジ！　比較的汚れが軽い場所から、見落としがちな場所に着目しスムーズに拭いていきましょう。今回はリビング＆ダイニング編です。

お掃除職人きよきよさん


教えてくれたのは▷お掃除職人 きよきよさん

ハウスクリーニングやビル、ショッピングセンターの清掃などあらゆる掃除を経験すること39年。YouTubeのチャンネル登録者数は現在37万人超え！　一般の方にも同業者にも広く支持されている。

■1．コンセントプレート

コンセントプレート


プラグを挿す場所は拭かない

■2．ソファーのひじ掛け

ソファーのひじ掛け


手で触る＝汚れがついている場所！

■3．窓の鍵

窓の鍵


よくあけ閉めする鍵ほど汚れてる

■4．インターフォンの受話器

インターフォンの受話器


手で持つ場所、耳をつける場所、どちらもよく拭いて

■5．スイッチプレート

スイッチプレート


時々シートを折り返して拭いてる？　常に新しい面で拭いて

■6．給湯器のスイッチ

給湯器のスイッチ


くぼんでる箇所も入念に

■7．ドアノブ

ドアノブ


さあ、あと少し！　反対側のノブも忘れずに

■8．リモコン

リモコン


汚れているリモコンのボタンまで拭いたら終了

＊　＊　＊

ウェットシート１枚でこんなに拭けるとは！　厚手のものは、薄手より値段が張りますが、しっかり拭けて破れにくく、掃除がしやすいというメリットもありますね。

監修／お掃除職人きよきよ　撮影／林 ひろし　編集協力／宇野津暢子

文＝徳永陽子