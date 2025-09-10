ブルズの先発PG、ジョシュ・ギディーが4年約147億円で再契約に合意

9月10日（現地時間9日）。制限付きFA（フリーエージェント）のジョシュ・ギディーが、シカゴ・ブルズと4年1億ドル（約147億円）の再契約に合意したと『ESPN』が報じた。

これは代理人が同メディアへ伝えたもので、今回の契約は完全保証で、プレーヤーオプションやチームオプションは含まれないという。

昨年6月。アレックス・カルーソとのトレードでオクラホマシティ・サンダーからブルズへ加入したギディーは、オーストラリア出身の203センチという高さが魅力のポイントガード。

NBAキャリア4年目の昨シーズン。ギディーは70試合へ出場して平均14.6得点8.1リバウンド7.2アシスト1.2スティールを残した。トリプルダブル7回達成は、1988－89シーズンのマイケル・ジョーダン（15回）に次ぐ球団史上2位の快記録だった。

昨シーズンのブルズはイースタン・カンファレンス9位の39勝43敗に終わり、3シーズン連続でプレーオフから遠ざかっている。それでも、昨シーズンはオールスターブレイク後に17勝10敗、3月と4月では15勝7敗と大きく勝ち越した。

そのチームをけん引したのがコービー・ホワイトとギディー。オールスター後にホワイトは平均24.5得点4.4リバウンド4.3アシスト、ギディーが同21.2得点10.7リバウンド9.3アシストを残している。

今シーズン、ブルズのポイントガードは先発のギディーを筆頭に、トレ・ジョーンズ、ジェボン・カーターらがおり、2ウェイ契約の河村勇輝にとってはタフな環境となりそうだ。

【動画】レイカーズ戦でオールラウンドな活躍を見せたギディー！






