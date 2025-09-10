15時の日経平均は331円高の4万3790円、ＳＢＧが204.62円押し上げ 15時の日経平均は331円高の4万3790円、ＳＢＧが204.62円押し上げ

10日15時現在の日経平均株価は前日比331.34円（0.76％）高の4万3790.63円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は860、値下がりは698、変わらずは58。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を204.62円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が95.89円、フジクラ <5803>が25.49円、コナミＧ <9766>が24.14円、ソニーＧ <6758>が14.01円と続く。



マイナス寄与度は19.45円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ダイキン <6367>が13円、第一三共 <4568>が10.43円、リクルート <6098>が9.52円、デンソー <6902>が7.7円と続いている。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、銀行、情報・通信、電気・ガスと続く。値下がり上位には輸送用機器、医薬品、鉄鋼が並んでいる。



※15時0分11秒時点



株探ニュース

