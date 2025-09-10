Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が登場する、韓国のフレグランス・コスメブランドTAMBURINS（タンバリンズ）の最新ムービーが公開。幻想的な映像美と、現実離れしたビジュアルで圧倒的な存在感を放っている。

■フィリックスの幻想的＆ワイルドな美しさ

今回の映像は、新作コレクション「サンシャイン（SUNSHINE）」キャンペーンムービーの第2弾。第1弾では、昼寝中の子犬“サンシャイン”が夢の中で輝く鎧を纏ったフィリックスへと変身するストーリーと、美しい映像美が大きな話題を呼んだ。

今回公開された第2弾「SUNSHINE PERFUME CAMPAIGN with FELIX Episode 2. Dream of Sunshine」では、新たな夢の世界が描かれる。

映像はフィリックスのクローズアップからスタート。カメラが光り輝くシルバーのチェーンフードを被ったフィリックスの凛々しくも美しい横顔を捉えると、犬の“サンシャイン”が現れ、耳元で「SUNSHINE」と囁く。その低く艶のある声はフィリックス自身のものだ。

続くシーンでは、フィリックスがフードをかぶった、ワイルドでミステリアスなオールブラックの装いで現れる。地面に映る影は、真の姿を示すように犬の姿になっている。ダックスフントの群れを率い、漆黒の革でできた骨（PERFUME BONE SUNSHINE）を追いかけるフィリックス。ジャンプしてその骨を掴んだ瞬間には犬へと姿を変え、再び人に戻ると、骨を噛みしめながら低く唸り声をあげる。

現実と夢の境界を駆け抜けるような疾走感あふれる映像で、見る人の想像力を強く揺さぶるムービーについて、SNSでは「あまりの美しさにひっくりかえった」「ドアップの美しさ何」「横顔美しすぎる」「美人すぎる」「ドストライクなピリちゃん現れた」「短い映像なのに映画見た気分」「フィリックスの新しい姿を見ている気がする」「神に愛されたビジュすぎる」など、熱い反応が寄せられている。

■スキズワールドツアー追加公演のリノ・ヒョンジン・フィリックスのビジュアルが公開

また、グループのSNSには、10月18日・19日に仁川（インチョン）アシアドメインスタジアムで開催が決定したワールドツアーの追加公演、『Stray Kids World Tour dominATE : celebrATE』のビジュアルが公開。白をバッグに、オールブラックの装いのLee Know（リノ）、Hyunjin（ヒョンジン）、フィリックスの、エッジの効いた凛々しいビジュアルに注目だ。

■写真：『Stray Kids World Tour dominATE : celebrATE』ポスター

■動画：SUNSHINE PERFUME CAMPAIGN with FELIX「Episode 1.「Napping Sunshine Beneath the Sunlight」