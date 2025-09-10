人気インフルエンサーのなえなのが、9月6日に自身のInstagramを更新。“激変”した自身の写真を公開し、ファンからは感激の声があがっている。

《≠″ｬ」ﾚﾚﾆﾅょっﾅﾆょ！ TGC2025 ありがとうございました ギャルなえなのどかなー？ずっとやってみたかったからうれしかった！会場来てくれた人ありがと 配信組も！》とギャル文字を混ぜ、つづった。

なえなのは、9月6日に開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」にモデルとして登場。その際に披露した、金髪に黒いキャップ姿のロック風金髪ギャルの写真を公開。また、MCとして参加したフリーアナウンサーの鷲見玲奈とのツーショット写真なども添えた。2人は2025年3月に放送が終了した情報番組『ズームイン！！サタデー』（日本テレビ系）で共演していた。

Instagramのコメント欄には冒頭のギャル文字について

《一文目まったく解読できません》

《ギャルになったよ！ってかいてある？？》

とギャル文字に関しての投稿の他に

《めっちゃギャルやん。可愛い》

《今回の衣装に金髪相性抜群だったネ》

《ふぁ！？！！？誰かと思ったよ》

などと“金髪ギャル”への“激変”姿に感激する声が相次いでいた。

TikTokでは370万人、Instagramでは約80万人のフォロワーを持ち、総フォロワー数は600万人を誇るインフルエンサーのなえなのだが、売れっ子として注目を集める一方で、ゲームへの“重課金”で浪費する姿を告白する場面もあった。

なえなのは2025年7月29日に放送された『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）に出演し、その衝撃の金銭事情を告白していた。

芸能ジャーナリストが言う。

「なえなのさんは『ゲームの課金をすごいやっちゃって。50万くらい。友だちが配信者をやっていて、200万使っちゃう』と、ゲームだけでなくライブの配信の“スパチャ”にも驚きの金額を費やしていることを明かしました。また、課金が止まらない理由について『電源ボタンを2回、カチカチッて押すだけで払えちゃうじゃないですか。お金を払っている実感が湧かないんですよね。あんまり。どんどん使っちゃう』と話していました」

デジタル決済の手軽さがなえなのの金銭感覚をマヒさせてしまったようだが、実際事態は深刻なようだ。

「くりぃむしちゅーの上田晋也さんが『控えないとマズいことにならない？ 将来的に』と気遣うと、なえなのさんは『ホントに、先月…ちょっと売れてきてるのに、2万しか口座になくって』と衝撃告白していました」（前出・芸能ジャーナリスト）

ヴィジュアルの“激変”とともに、金銭感覚の“激変”も必要なのかもしれない。