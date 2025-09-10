UGREENの新作3-in-1充電器、充電速度アップ＆デスクすっきりで理想全盛りだよ！
本日2025年9月10日は、Qi2認証で最大25W充電に対応したUGREEN（ユーグリーン）の「MagFlow 3-in-1 ワイヤレス充電器 マグネット式急速充電スタンド」がお得に登場しています。
3台同時充電OK！ UGREENの新型3-in-1ワイヤレス充電器がクーポン利用で25％オフとお買い得
9月5日に発売されたUGREEN（ユーグリーン）の「MagFlow 3-in-1 ワイヤレス充電器 マグネット式急速充電スタンド」は、Qi2認証で最大25W充電に対応。iPhone 16シリーズをフルスピードで充電でき、3台同時充電も可能なデスクの救世主がクーポン利用で25％オフとお買い得です。
本アイテムは、Qi2認証を取得したマグネット式ワイヤレス充電器です。
Qi2規格により、iPhone 16シリーズを含む対応端末で最大25Wの急速充電が可能。わずか30分でiPhone 16 Pro Maxを50％まで充電できるなど、従来のMagSafe充電の上限15Wと比べても圧倒的に高速で、毎日の充電習慣を大きく変えてくれます。
スマホ・イヤホン・Apple Watchなど、3台同時に充電可能でデスクがすっきり
スマートフォン・イヤホン・Apple Watchなどを同時に最大3台充電できるのも大きな魅力。
これまでケーブルだらけになりがちだったデスク周りが、一気にスマートに整います。マグネット式なので、iPhoneを縦・横どちらの向きでも安定して設置でき、動画視聴中の充電も快適。
出力はスマホ最大25W、イヤホンやウォッチ用に最大5Wと最適化されており、ガジェット好きのニーズをしっかり満たします。
この「MagFlow 3-in-1 ワイヤレス充電器 マグネット式急速充電スタンド」はQi2認証の最大25W急速充電と3台同時充電のスマートさで、デスク環境を一段とアップデートしてくれる注目の新製品です。
なお、上記の表示価格は2025年9月10日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
Source: Amazon.co.jp