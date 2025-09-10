Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月10日は、Qi2認証で最大25W充電に対応したUGREEN（ユーグリーン）の「MagFlow 3-in-1 ワイヤレス充電器 マグネット式急速充電スタンド」がお得に登場しています。

■この記事で紹介されている商品

UGREEN MagFlow 25W Qi2 認証 3-in-1 ワイヤレス充電器 マグネット式急速充電スタンド 卓上式 MagSafe対応 iPhone 16/15/14/13/12シリーズ · Apple Watch AirPods 3台同時充電対応 強力マグネット吸着 Thermal Guard™温度制御 安心の多重保護 PSE技術基準適合 45W PDアダプター付属 15,980円 （クーポン利用で25％オフ） Amazonで見る PR PR

3台同時充電OK！ UGREENの新型3-in-1ワイヤレス充電器がクーポン利用で25％オフとお買い得

9月5日に発売されたUGREEN（ユーグリーン）の「MagFlow 3-in-1 ワイヤレス充電器 マグネット式急速充電スタンド」は、Qi2認証で最大25W充電に対応。iPhone 16シリーズをフルスピードで充電でき、3台同時充電も可能なデスクの救世主がクーポン利用で25％オフとお買い得です。

Image: Amazon.co.jp

本アイテムは、Qi2認証を取得したマグネット式ワイヤレス充電器です。

Qi2規格により、iPhone 16シリーズを含む対応端末で最大25Wの急速充電が可能。わずか30分でiPhone 16 Pro Maxを50％まで充電できるなど、従来のMagSafe充電の上限15Wと比べても圧倒的に高速で、毎日の充電習慣を大きく変えてくれます。

Image: Amazon.co.jp

スマートフォン・イヤホン・Apple Watchなどを同時に最大3台充電できるのも大きな魅力。

これまでケーブルだらけになりがちだったデスク周りが、一気にスマートに整います。マグネット式なので、iPhoneを縦・横どちらの向きでも安定して設置でき、動画視聴中の充電も快適。

出力はスマホ最大25W、イヤホンやウォッチ用に最大5Wと最適化されており、ガジェット好きのニーズをしっかり満たします。

この「MagFlow 3-in-1 ワイヤレス充電器 マグネット式急速充電スタンド」はQi2認証の最大25W急速充電と3台同時充電のスマートさで、デスク環境を一段とアップデートしてくれる注目の新製品です。

UGREEN MagFlow 25W Qi2 認証 3-in-1 ワイヤレス充電器 マグネット式急速充電スタンド 卓上式 MagSafe対応 iPhone 16/15/14/13/12シリーズ · Apple Watch AirPods 3台同時充電対応 強力マグネット吸着 Thermal Guard™温度制御 安心の多重保護 PSE技術基準適合 45W PDアダプター付属 15,980円 （クーポン利用で25％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年9月10日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp