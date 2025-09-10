ニミルは不在 男子オランダ代表が世界バレーのメンバーを発表！
オランダバレーボール連盟（Nevobo）が10日（水）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）に臨む男子オランダ代表のメンバー14名を発表した。
12日（金）にフィリピンで開幕する世界バレーの男子大会。オランダは、ポーランド代表、カタール代表、ルーマニア代表と同組のプールBに入っており、13日（土）にカタール代表と予選ラウンド初戦を戦う。
オランダが決勝トーナメントに進出した場合、ラウンド16で日本代表も入っているプールGのチームとの対戦が決まっているため、日本と対戦する可能性もあるチームだ。
ネーションズリーグ（VNL）2025に続き、昨季日本のウルフドッグス名古屋でプレーしていたオポジットのニミル・アブデルアジズは登録から外れた一方、アウトサイドヒッターを本職とするベテランのギイス・ヨルナがリベロとして登録されている。
6月から行われていたVNL2025では最下位に終わり来年のVNLへは不参加となったオランダ。世界バレーではどういった戦いを見せるだろうか。
■2025バレーボール男子世界選手権 男子オランダ代表メンバー
▼セッター
ウェッセル・ケーミンク
ヨリス・ベルクハウト
▼アウトサイドヒッター
トム・コープス
ベニー・タウンストラ
ヤスパー・ヴァイクストラ
ヤニク・バク
▼オポジット
ミシェル・アヒ
シル・メイス
▼ミドルブロッカー
シーベ・コレンブルク
ルーク・ファン・デル・エント
ファビアン・プラク
トワン・ウィルテンブルグ
▼リベロ
ギイス・ヨルナ
ジェフリー・クロク