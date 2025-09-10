オランダバレーボール連盟（Nevobo）が10日（水）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）に臨む男子オランダ代表のメンバー14名を発表した。

12日（金）にフィリピンで開幕する世界バレーの男子大会。オランダは、ポーランド代表、カタール代表、ルーマニア代表と同組のプールBに入っており、13日（土）にカタール代表と予選ラウンド初戦を戦う。

オランダが決勝トーナメントに進出した場合、ラウンド16で日本代表も入っているプールGのチームとの対戦が決まっているため、日本と対戦する可能性もあるチームだ。

ネーションズリーグ（VNL）2025に続き、昨季日本のウルフドッグス名古屋でプレーしていたオポジットのニミル・アブデルアジズは登録から外れた一方、アウトサイドヒッターを本職とするベテランのギイス・ヨルナがリベロとして登録されている。

6月から行われていたVNL2025では最下位に終わり来年のVNLへは不参加となったオランダ。世界バレーではどういった戦いを見せるだろうか。

■2025バレーボール男子世界選手権 男子オランダ代表メンバー

▼セッター

ウェッセル・ケーミンク

ヨリス・ベルクハウト

▼アウトサイドヒッター

トム・コープス

ベニー・タウンストラ

ヤスパー・ヴァイクストラ

ヤニク・バク

▼オポジット

ミシェル・アヒ

シル・メイス

▼ミドルブロッカー

シーベ・コレンブルク

ルーク・ファン・デル・エント

ファビアン・プラク

トワン・ウィルテンブルグ

▼リベロ

ギイス・ヨルナ

ジェフリー・クロク