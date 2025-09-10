[写真]=Volleyball World

　オランダバレーボール連盟（Nevobo）が10日（水）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）に臨む男子オランダ代表のメンバー14名を発表した。

　12日（金）にフィリピンで開幕する世界バレーの男子大会。オランダは、ポーランド代表、カタール代表、ルーマニア代表と同組のプールBに入っており、13日（土）にカタール代表と予選ラウンド初戦を戦う。

　オランダが決勝トーナメントに進出した場合、ラウンド16で日本代表も入っているプールGのチームとの対戦が決まっているため、日本と対戦する可能性もあるチームだ。

　ネーションズリーグ（VNL）2025に続き、昨季日本のウルフドッグス名古屋でプレーしていたオポジットのニミル・アブデルアジズは登録から外れた一方、アウトサイドヒッターを本職とするベテランのギイス・ヨルナがリベロとして登録されている。

　6月から行われていたVNL2025では最下位に終わり来年のVNLへは不参加となったオランダ。世界バレーではどういった戦いを見せるだろうか。

■2025バレーボール男子世界選手権 男子オランダ代表メンバー

▼セッター
ウェッセル・ケーミンク
ヨリス・ベルクハウト

▼アウトサイドヒッター
トム・コープス
ベニー・タウンストラ
ヤスパー・ヴァイクストラ
ヤニク・バク

▼オポジット
ミシェル・アヒ
シル・メイス

▼ミドルブロッカー
シーベ・コレンブルク
ルーク・ファン・デル・エント
ファビアン・プラク
トワン・ウィルテンブルグ

▼リベロ
ギイス・ヨルナ
ジェフリー・クロク