映画『Awesome SVリーグを闘った四人の記録』のチケット販売がスタート！

9月12日（金）より3週間限定でロードショーされる、映画『Awesome SVリーグを闘った四人の記録』のチケット販売が、10日（水）より全国の劇場サイトでスタートした。

本作は2024年10月に新たに誕生した大同生命SV.LEAGUE（SVリーグ）を追った、SVリーグ初のドキュメンタリー映画。作品内では東京グレートベアーズの柳田将洋、2024-2025シーズン当時ジェイテクトSTINGS愛知に所属していた関田誠大、大阪ブルテオンの西田有志、サントリーサンバーズ大阪の髙橋藍の4選手の独占インタビューや、プライベートの密着も行われている。

そんな本作のチケット販売がついにスタートした。現在、映画『Awesome SVリーグを闘った四人の記録』の公式サイトには日付ごとに上映予定の劇場一覧が記載されており（一部劇場を除く）、その各劇場公式サイトからチケットが購入できる。

当日の窓口料金は一般、大学生が2,200円、高校生以下が1,100円となっており、来場者には3週にわたって、週替わりで数量限定の特典が配布される。記念すべきSVリーグ初年度の激闘の裏側や挑戦の記録を、ぜひ劇場で体感しよう。