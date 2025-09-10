Image: Michelle Ehrhardt

先日開催されたGoogleのイベントで、AIを駆使した新しいカメラ機能がいくつも発表されました。

中には100倍ズームをうたう驚きの機能もありましたが、私が特に惹かれたのは、「カメラコーチ」。

撮影後に写真を修正するのではなく、シャッターを切る前に、撮影を手助けしてくれるという、これまでのAIとは一味違う、創造性をサポートする機能です。

専属カメラマンAI「カメラコーチ」

AIが生成した画像には少し懐疑的だった私にとって、これこそが待ち望んでいた人間と機械の完璧な融合と言ってもいいかもしれません。

さておき、誰かにスマホを渡して自分の写真を撮ってもらおうとした際、うまく指示が伝わらずガッカリした写真になった、という経験はありませんか？

そんな人にぜひおすすめしたいのが、この「カメラコーチ」。使い方は、実にシンプルです。

カメラコーチの主な役割はフレーミングやズームの補助ですが、1つだけAIによる画像生成がより深く関わる機能があります。

それが、青いハイライトで表示される「インスパイア」（Get Inspired）という提案機能です。

これは、通常のトリミングやカメラの移動による提案とは異なり、生成AIが「別のアングルから撮ったら？」「もっと周りの風景を入れたら？」といった、あなたの写真がどう見えるかを推測して提案してくれる機能。

注意したい点としては、あくまで「今カメラに映っている映像」だけを手がかりに構図を想像している、ということ。カメラに映っていない場所に、壁や柱、崖などの障害物があるかどうかはAIにはわからないので、提案の中には物理的に撮影不可能なショットも含まれるかもしれません。

もしAIの提案が気に入らなければ、更新ボタンを押せばいつでも新しいアイデアを出してくれます。

ハンズオンデモは、障害物の少ない管理された環境で行われました。そのため、AIはかなり正確に撮影場所の周辺を推測してくれましたが、これはある意味で当然の結果かもしれません。しかし、その提案の的確さから、機能のポテンシャルを十分に感じ取ることができました。

意外と本格的？ユーザーに複雑な動きを求めることも

完璧な1枚を撮るためのステップは、スマホを上下に動かしたり、少しズームしたりするだけの簡単なものもあれば、もっと複雑な動きを求められることも。

デモの最中には、実際にしゃがんでから、カニ歩きで数十センチほど移動しなければならない場面もありました。

AIは、被写体を理想の場所に配置することに、なかなかのこだわりを持っているようです。

データはどこへ？

カメラコーチは2種類のAIを使い分けています。

1つは、スマホの中だけで処理が完結する「オンデバイスAI」。コーチの指示に従ってカメラを動かしている間、あなたの画面をリアルタイムでチェック。データがスマホから外に出ることはありません。

しかし、GoogleのほかのAI機能とは異なり、カメラコーチは「クラウドベースのAI」も利用します。Googleの広報担当者によれば、セッション開始時に1フレームだけをクラウドに送信し、「利用可能な最高の処理」を施すとのこと。そのフレームは処理後にすぐ削除されるそうです。

Googleがその単一フレームをAIの学習に使うことはないため、大きなセキュリティ問題にはならないはずです。

ただ、これはつまり、インターネットに接続していないとカメラコーチは使えない、ということも意味します。

カメラコーチが提案する構図には、かなり感心しました。

もちろん、この機能を使えば誰もがプロの写真家になれる、というわけではないですが、目の前にある風景の魅力を最大限に引き出してくれるのは間違いありません。

「あと一歩前に出てみよう」「被写体を少し左にずらしてみよう」といった気づきを与えてくれるのです。これまで誰かに頼んで撮ってもらった写真が、ズームアウトしすぎていたり、ど真ん中に写っていたりしたことを思うと、多くの人がカメラコーチを重宝するはず。

何よりうれしいのは、撮影した写真に生成AIが一切使われていない点。これなら、フォロワーに「これってAIで作った？」と疑われることなく、安心してSNSに投稿できますね。

この機能の裏側にある機械学習アルゴリズムについて、Googleにたずねたところ、写真チームが「良い」写真と「悪い」写真の両方をAIに学習させ、その違いを徹底的に教え込んだとのこと。バックエンドでは、かなりの人的介入があったようです。

とはいえ、Googleがその学習用写真をどこから入手したのかは依然として不明です。そのため、最終的な画像にAIによる幻覚（ハルシネーション）が紛れ込む心配はないとしても、生成AIにまつわる懸念が完全になくなったわけではありません。

また、カメラコーチは、被写体がじっとしていてくれないような、すばやいスナップショットには向いていないでしょう。AIが最適なフレーミングを考える前に、被写体はどこかへ行ってしまいますから。

