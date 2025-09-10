元乃木坂46でタレントの松村沙友理（33）が、9日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・36）にVTR出演。未公開トークで、仕事の選び方について語った。

NGにしている仕事について聞かれると、松村は「あんまりない」と告白。とはいえ「自分に向いてないというか、知識がなさすぎるのは一応やっぱり断ってます。まったく興味が持てないジャンルってある」と打ち明けた。

するとタレントの伊集院光は「たまにテレ東の特殊な番組で、それ背負っちゃって困ってる人いるもんね」と同情。「消防車の番組とかに“消防車って言われても…”みたいな」と思い返すと、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏は「イメージで“コレやらならそうだな”って思われたりする仕事もあるでしょ？」と質問した。

続けて「最初は過酷な番組をやるって思われてなかったんじゃないかな、きっと。で、出てみたらバリバリ出るから」とイメージとのギャップに触れると、松村は「それはあります。雨とか降った時に凄いみんなに心配されました」と回想。佐久間氏は「そうそう、“髪の毛が…”って言う人かなって思うもんね」とヘアメークの崩れを気にするタイプだと思われることを想像した。

また俳優業でやってみたい役について聞かれ、松村が「なんか私、顔がたぶんイイやつっぽいんですよね」と明かすと、伊集院は思わず「えっ？」と絶句した。

しかし「顔がイイやつじゃないですか？私」と重ねる松村に、佐久間氏は「性格ね？性格がイイやつ」とフォローを試みたが、松村は「いや、顔です」とキッパリ。さらに「今一瞬言葉だけ聞くと、ビジュアルが良すぎるって自分で言ったように感じたの」という佐久間氏に、松村は「まあそれもありますけど」と“らしさ”を全開にして笑わせていた。