東京都内の運送業者ら向けに販売する軽油の価格を巡ってカルテルを結んだ疑いが強まったとして、公正取引委員会は１０日午前、犯則調査権に基づき、独占禁止法違反（不当な取引制限）の疑いで、石油製品販売会社８社に対し、強制調査の捜索を開始した。

価格高騰が続く軽油を巡り、各社が安定的に利益を確保しようとしたとみて、検察当局への刑事告発を視野に調べを進める。

公取委は今年５月、今回の８社のうち６社について、神奈川県内の運送事業者に販売する軽油の法人向け価格でカルテルを結んだ疑いがあるとして、行政調査の立ち入り検査を行った。神奈川県内だけでなく、都内でも同様のカルテルの疑いが浮上したことで、全容解明には強制調査が必要と判断した模様だ。

この６社は、「東日本宇佐美」（東京）、「ＥＮＥＯＳウイング」（愛知）、「太陽鉱油」（東京）、「エネクスフリート」（大阪）、「キタセキ」（宮城）、「吉田石油店」（香川）で、ほかに「新出光」（福岡）、「共栄石油」（東京）を加えた計８社が今回、強制調査の対象になっている。

関係者によると、石油の元売りから軽油を仕入れ、業者らに販売している８社は、東京都内の運送事業者らがトラックやトレーラーなどに使う軽油の法人向け販売価格を引き上げたり、維持したりするカルテルを結んだ疑いが持たれている。８社の営業責任者らが、毎月のように会合で価格動向を話し合っていたという。

エネルギー価格は、ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の不安定化、円安など様々な要因から高騰が続く。国内ではガソリンや軽油などの価格上昇を抑えるため、国が２０２２年１月から石油元売り各社に補助金を支給しており、投じた予算は既に８兆円超に及ぶ。

公取委は、国が多額の補助金を拠出する燃料油市場のうち、８社が都内を中心とする規模の大きな市場において、安売り競争を避けて安定的な利益を確保するために価格カルテルを結んだ疑いがあるとみている。

軽油はトラックなどの燃料に使われる。首都圏を中心に全国的な運送事業を展開する大口顧客などを対象としたカルテルが行われ、軽油価格が高止まりすれば、運送業界の経営に打撃を与えかねない。さらに輸送費の高騰は商品価格にも転嫁され、最終的には消費者の負担につながる恐れもある。

ＥＮＥＯＳウイングやエネクスフリートなど４社は取材に対し、捜索が入ったことを認め、「全面的に協力していく」などとした。

◆犯則調査権＝裁判所の令状に基づき強制的に捜索や差し押さえができ、検察当局への刑事告発を目指して調査を行う。悪質な価格カルテルや入札談合などで、行政処分では改善が困難と判断された事案が対象になる。