INI佐野雄大「日プ2」応募動画は「僕だけマンホールの上とかで踊ったり」公園で撮影の理由とは？
【モデルプレス＝2025/09/10】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の後藤威尊と佐野雄大が9日、フジテレビ系トークバラエティー「EXITV」（毎週火曜深夜1時25分〜）に出演。同グループを輩出したオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」（以下、日プ2）を振り返る場面があった。
【写真】INI佐野雄大、デビュー前の貴重ダンス
「生活水準」についてトークが展開された同番組。後藤は、子供の頃について質問されると「ある程度親に習い事とかはさせてもらってました」と答えた。一方、佐野は「裕福じゃなかったんで、習い事全くしてなくて」と答え、サッカーについても、友人たちが「スクールで習った技を公園で教えてもらっていた」と口に。さらに、INIとしては必須であるダンスも「習ってなかった」と告白し、EXITのふたりから「野良ダンサー！？」と驚かれた。
すると「確かに！」と手を打った後藤から、「オーディションのときに、動画を提出するみたいなのがあって。振り付けを練習して提出するみたいなのをみんなスタジオとかでやってるけど、雄大だけ公園でやっていた」とオーディション番組「日プ2」についての話が。佐野は当時を振り返り、スタジオの「借り方がわからなかった」と公園で撮影していた理由を明かし「僕だけマンホールの上とかで踊ったりとかして…」と回顧した。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆INI後藤威尊「雄大だけ公園で」
