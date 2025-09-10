『ホンジャマカ』石塚英彦が明かす、YouTube「石ちゃんねる」が生まれたここだけの理由

YouTubeで「まいうーな飲食店」紹介を始めたワケ

みなさん、ごきげんよう。暑い中、外を歩いていて疲れたので椅子に座ったら、お尻を火傷しそうになった石塚英彦です。

今回はＹｏｕＴｕｂｅについて書かせていただきます。みなさん、実は私、「石ちゃんねる」というＹｏｕＴｕｂｅをやっているんです。開設から４年になります。マネージャーの勧めで始めたのですが、当時は新型コロナウイルスが蔓延し、テレビでも飲食店でのロケがなかなかやりづらい時期でした。

店員さんの人柄が良く、料理も「まいうー」なお店の経営が突然傾いてしまう。アクリル板や消毒液、体温計などで対策しても、以前のような活気は戻りません。

テイクアウトを始めるお店もありましたが、昔ながらのお店ほど「料理はアツアツのうちに」とテイクアウトを実施せず、その結果閉店してしまうという話も聞きました。飲食店のみなさんにお世話になりながら仕事をしてきた私にとっては、とても辛い時期でした。

そこで、「まいうーな飲食店」を紹介する手段としてＹｏｕＴｕｂｅを使うことにしました。お店にお邪魔して大声でレポートするわけにはいかないので、お店の料理をテイクアウトしたうえで、店員さんと「リモート」で会話をするという形にしました。

みなさんとても苦労されていました。持ち運んでも形がくずれないように箱詰めしてくださったり、冷めても「まいうー」な料理を考えてくださったり。当時の私は「ついにこういう時代がきたか」と思ったものです。

直接お店へ行って食べるのが一番だと思いますが、テイクアウトならではの利点もあります。自宅で名店の味を楽しめますし、行列の出来る店の料理を並ばないで味わえます。「膝を痛めずにカロリーのほうから自宅へやって来る」という、夢のアトラクションが体験できるシステムなのです。

YouTubeを始めて変わったこと

しかし、どんなに素晴らしいお店であっても、チャンネルの登録者数を増やさないと、その魅力をみなさんに知っていただけません。

それまではロケバスで店へ行き、お店の良さ、料理の良さをどう伝えるかだけを考えてきました。今度は新たに、どういう店のどういう料理がＹｏｕＴｕｂｅをご覧のみなさまの興味を惹くのか、についても考えるようになりました。

その結果、テレビ番組ではあまりお世話になっていなかったチェーン店にお声がけするようになったのです。どの街にもある店、どなたでも名前を知っている店、リーズナブルで行きやすい店のほうが、多くの人に届きそうだからです。どのチェーンのお店のスタッフのみなさんも優しく接してくださり、毎回楽しく撮影させていただいております。

さて、「石ちゃんねる」以外で私が大好きなチャンネルをいくつかご紹介して締めくくります。運気を上げるチャンネルや占いのチャンネルは、よく拝見します。水瓶座のＯ型の運気が悪いときは、「運気が良い」と言ってくれるチャンネルを探しています。

それから最近ハマっているのは「高橋【孤独なぶらり旅】」というチャンネル。高橋さんという方が毎回街を歩き、宿に泊まって食事をするのですが、最初から最後まで無言で料理を食べきるのです。「今までの私のレポートは何だったのか？」と思いながらも最後まで見てしまいます。

みなさん、ＹｏｕＴｕｂｅ「石ちゃんねる」をぜひご覧ください。そして、アクリル板の無くなった今、飲食店へお出かけください。

『FRIDAY』2025年9月5日号より

文・イラスト：石塚英彦

’62年、神奈川県生まれ。恵俊彰とのコンビ「ホンジャマカ」で活動、「元祖！でぶや」（テレ東系）などのバラエティに加え俳優や声優としても活躍。現在、「よじごじDays」（テレ東系）の金曜MCとして出演のほか、YouTubeやInstagramにも注力している