「この時期、着る服に悩む」40・50代へ！【グローバルワーク】大人の「即戦力ベスト」

秋の空気感はあるけれど日中は暑い日が続く今、トップスが半袖1枚だと夏っぽくてなんとなく違和感……そんな悩ましい季節には、サッと重ねられるベストがあると便利。いつものTシャツに重ねるだけで秋らしさを補えるから、今の時期にちょうどいいアイテムです。なかでも【グローバルワーク】から登場中のベストは、ほんのり華やぐディテールで大人の装いにフィットする予感。今すぐ取り入れられて秋本番までしっかり使える、まさに“即戦力アイテム”かも！

大人コーデになじむ“ちょうどいい甘さ”

【グローバルワーク】「ピーチサテンベスト」\4,490（税込）

ピーチ加工のほのかな起毛感が、秋らしいニュアンスを演出する切り替えベスト。ギャザーたっぷりで甘めなのに、Vネックデザインですっきり見えも狙えるという絶妙なバランスが魅力です。前を閉めればノースリーブのプルオーバー風に着こなせるから、暑さの残る今の時期からでもすぐに取り入れられそう。ジーンズ合わせでカジュアルに、Iラインスカートできれいめにと、幅広いテイストで楽しめそうな1枚です。

ほんのり煌めく素材がトレンド感をプラス

【グローバルワーク】「テープヤーンベスト＊半袖Tシャツ」\4,990（税込）

ラメ混の糸を使ったテープヤーン素材が、トレンド感たっぷりに仕上げてくれるニットベスト。半袖Tシャツとのセットアイテムなので、コーデ迷子になりがちな忙しい朝にも頼れる存在です。もちろん単品使いも可能で、インナーを長袖にすれば秋本番まで活躍が見込めそう。ベストはサイドスリット入りのゆとりがあるシルエットで、大人のワードローブに自然と馴染んでくれそうです。

