高知の監督代行を務めていた神野卓哉ヘッドコーチが双方合意で契約解除

J3の高知ユナイテッドSCは9月10日、監督代行を務めていた神野卓哉ヘッドコーチとの契約を双方合意の上で解除したと発表した。

後任が決まるまでの間、トップチームは立田将大コーチが暫定的に指揮を執る。SNSでは「こんなタイミング」「珍しいケースだな」など注目を集めている。

神野氏は現役時代に、日産自動車（現・横浜F・マリノス）、ヴィッセル神戸、FC東京、大分トリニータ、横浜FCなどでプレー。引退後は横浜FCやガイナーレ鳥取、アビスパ福岡、AC長野パルセイロ、FC琉球、いわてグルージャ盛岡などで強化部門や指導に携わっていた。今季途中からは、秋田豊監督の休養に伴い、監督代行として約2か月間チームを率いた。

神野氏はクラブを通じ「クラブとは代行期間が長引く中、話し合いを続けてきましたが状況の変化がないことからこれ以上のマネジメントは難しいと考え、改めてクラブと話し合いの場を持ち双方合意の上でこの度の結論に達しました」と監督代行の2か月間を振り返り、「サポーターの皆様には心からの応援と激励を賜り、誠にありがとうございました」とファン・サポーターに感謝を述べた。

SNSでは「こんなタイミングあるのね」「えーーー！」「大丈夫？」「こうなってしまったか」「高知で何が起こってるの？」「監督代行も不在？」「監督代行してて契約解除とか珍しいケースだな」などコメントが寄せられ、高知の監督人事に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）