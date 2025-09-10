爽やかかわいい！ハウステンボス「ミッフィーのライムレモネードフロート」

長崎県のテーマパーク「ハウステンボス」の「ミッフィー・ワンダースクエア」内にある「ミッフィーのキッチンカー」にて、爽やかなドリンク「ミッフィーのライムレモネードフロート」が期間限定で提供されています。

暑い日にぴったりの、レモンシャーベットをトッピングしたひんやり冷たい一杯を紹介します！

ハウステンボス／ミッフィーのキッチンカー「ミッフィーのライムレモネードフロート」

価格：700円

販売期間：2025年7月18日 〜 2025年9月18日

販売場所：ハウステンボス／ミッフィー・ワンダースクエア「ミッフィーのキッチンカー」

「ミッフィー・ワンダースクエア」では、ミッフィーのかわいいメニューをテイクアウトで楽しめる「ミッフィーのキッチンカー」が出店しています。

そんな「ミッフィーのキッチンカー」で、夏の期間限定メニューとして「ミッフィーのライムレモネードフロート」を提供中。

「ミッフィーのライムレモネードフロート」は、レモネードにライムシロップを加えた、すっきりとした味わいのドリンク。

トップには、ひんやり冷たいレモンシャーベットがトッピングされています。

暑い夏の日にリフレッシュするのにぴったりの、爽やかな一杯です。

ハウステンボス／ミッフィー・ワンダースクエア「ミッフィーのキッチンカー」で期間限定で楽しめる「ミッフィーのライムレモネードフロート」の紹介でした。

