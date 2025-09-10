お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹（57）が9日深夜放送の「さまぁ〜ずのオールナイトニッポン」（深夜1・00）に出演。妻でフリーアナウンサー・中村仁美（46）の家での反応について語った。

リスナーから「今回のオールナイトニッポンは奥さまも聴く予定はありますか？もし聴いていなければ、普段のストレスをぶちまけるチャンスですので、フルスロットルのトークを期待しています」とのメールが届いた。

大竹は「いや、聴くとか聴かないじゃないのよ」とコメント。「それはもう言わないです。何にも」と明かし、ネットニュースを読むことはあるのかと問われても「分かんない。言われたことない」と続けた。

さらに「きょうも『オールナイトニッポン』って言ってないからね」と詳しい仕事内容は伝えていないと言い、「朝3時ぐらいまでラジオ的な仕事」とのみ話したという。

相方の三村マサカズは「それ『オールナイトニッポン』だろ」とツッコミを入れたものの、大竹は「明言しちゃうと、なんかね。マークされちゃう可能性あるじゃん」と淡々と話した。