タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新。手作りの夕食を披露しました。



【写真を見る】【 小倉優子 】 「フライパンで作りましたが、柔らかくて美味しかったです」 煮豚とプルコギ ＆ カラフル副菜を披露





小倉さんは、「今夜は、お肉を二種類にしました」とコメントし2種類の肉料理を手料理した夕食の写真を公開。煮豚とプルコギを中心に、アスパラとカニカマの和え物、おかかオクラなど、バラエティ豊かな献立となっています。







小倉さんは、「煮豚はオイスターソースも入れてみました！」と調理のポイントを明かし、「フライパンで作りましたが、柔らかくて美味しかったです」と満足げに語っています。







メインディッシュとして写っているのは煮豚で、つやのある焼き色が美味しさを際立たせています。またトッピングには細長くカットされた白髪ねぎが添えられ、料理に彩りを加えています。







脇には、人参やもやしを使ったプルコギや、アスパラとカニカマを合わせた和え物が小鉢に盛られています。和え物には胡麻がふりかけられ、風味豊かに仕上げられています。







小倉さんは投稿の最後に「#お家ご飯」というハッシュタグを付け、日々の手作り料理への思いを表現しています。







この投稿に、「美味しそう！素敵ママ」「食べ盛りの男子君達に、栄養面も良いですね」「いつも頑張ってて本当素敵なお母さんですね」「煮豚美味しそうです」「本当に美味しそうです 毎日食べたいです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】