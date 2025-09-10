ヤクルトの村上宗隆選手が8月度のセ・リーグ打者部門で5度目の月間MVPを受賞しました。

村上選手は8月中に27試合に出場し、打率.291、30安打、12本塁打、22打点の活躍。8月30日の広島戦では、1試合3本塁打と驚異的なバッティングを披露しました。

今季はケガで開幕2軍スタートとなり、1軍に復帰した4月17日の試合中に違和感を覚え、1試合で登録抹消とシーズン序盤をリハビリに費やした村上選手。その後、7月29日のDeNA戦で再復帰を果たすと第1打席で今季第1号を記録。9月に入った現在も好調を維持しています。

今回、村上選手は、月間MVP受賞について「ようやく試合に出られるようになって、すごい悔しい気持ちが4月から7月後半まで続きましたけど、復帰してこうして月間MVPをいただけてうれしく思っています」と喜びを語っています。

本塁打をハイペースで量産できている要因としては「その打席に集中できている。前回の打席の振り返りだったり、新しい気持ちで打席に向かえているというのが大きいところかなと思います」と述べました。

ヤクルトは今季あと21試合を残しています。今後に向けては「変わらず全力プレーを、神宮や他の球場に足を運んでくださるお客さんに元気のあるプレーをみてほしいなと思います」と意気込みを語りました。

なお、セ・リーグ投手部門は阪神の才木浩人投手が初受賞しています。