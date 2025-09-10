花壇の写真を撮ろうとしたら、愛犬が邪魔をしてきて…。まさかの可愛すぎる理由とアピールをする光景は記事執筆時点で52万回を超えて表示されており、3.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『花壇の写真を撮りたかったのに…』なぜかめちゃくちゃ邪魔をしてくる犬→溢れ出る『陽キャ感』】

花壇の写真を撮ろうとした結果…

Xアカウント『@kaideer_roku』に投稿されたのは、甲斐犬「ろく」くんのお姿。

この日、飼い主さんはいつものお散歩中に『花壇』の写真を撮ろうとスマホを取り出し、構えたのだそう。

しかし、残念ながら花壇の写真を撮影することは叶わなかったといいます。その理由は…もちろん、ろくくん。あまりにも可愛すぎる理由が話題になっているのです。

可愛すぎる理由に悶絶必至

飼い主さんがカメラを構えると…『オレ！オレここ！！』とばかりに立ち上がり、全力アピールをしてくれたのだといいます。

ピンクのベロを出し、両手を高く掲げてアピールしたという、ろくくん。その仕草はあまりにも愛くるしく尊いもので、結果花壇を撮影できなかった飼い主さんの行動にも納得せざるを得ないほど。

無邪気で可愛いろくくんのお姿、飼い主さんへの愛情にあふれたその行動は、多くの人々をほっこりと和ませて、笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「こっちのほうが良いと思います！」「可愛すぎるｗ」「絶対に飼い主に愛されてる自信があふれてる」「こんな可愛すぎる自己主張無視できるわけがない」など、多くのコメントが寄せられています。

2022年6月5日生まれのろくくんは、その凛々しく格好良い外見とは裏腹に、お茶目な性格の持ち主。飼い主さんがカメラを向ければ、モデルさん顔負けのポージングを見せてくれるのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすろくくんのお姿は甲斐犬の魅力、そしてたくさんの癒やしと笑顔を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kaideer_roku」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。