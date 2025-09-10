「美しすぎです」横山めぐみ、シャンパングラス片手に“大人”な浴衣姿を披露「大人可愛いです」「素敵です」
俳優・横山めぐみ（56）が9日、自身のインスタグラムを更新。大人な雰囲気漂う浴衣姿を公開した。
【別カット】「美しすぎです」シャンパングラス片手に“大人”な浴衣姿の横山めぐみ
横山は「京都 BARの氷についてご教授いただきました」とつづり、青い花柄の浴衣を着て、シャンパングラスを掲げながら笑顔の姿を投稿。和風の落ち着いた室内で撮影されており、暖色系の照明が温かみのある雰囲気を演出している。
この投稿にファンからは「むちゃめちゃ美しすぎです」「和服姿が素敵です」「大人可愛いです」などとコメントが寄せられていた。
