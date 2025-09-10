「久々の4人集合」吉瀬美智子、“豪華”俳優仲間との食事会ショット「オーラが」「大好きな美女軍団」
俳優の吉瀬美智子（50）が10日、自身のインスタグラムを更新。「久々の4人集合」と、俳優仲間との“豪華”4ショットを公開した。
【写真】「大好きな美女軍団」吉瀬美智子が公開した“豪華”俳優仲間との4ショット
メンバーは俳優の井川遥（49）、長谷川京子（47）、板谷由夏（50）と吉瀬の4人。上品な空間できれいめな服に身を包んだ4人が、つつましい笑顔で並んでいる。吉瀬は「美味しくて楽し過ぎた〜また集まろう！」とうれしそうにつづった。
この投稿に長谷川が「止まらなかったね〜、お喋り」とコメントしたほか、ファンからは「素敵すぎる」「大好きな美女軍団」「これは眼福です」「オーラが…」「こんな大人な女性になりたい！」などの声が寄せられている。
【写真】「大好きな美女軍団」吉瀬美智子が公開した“豪華”俳優仲間との4ショット
メンバーは俳優の井川遥（49）、長谷川京子（47）、板谷由夏（50）と吉瀬の4人。上品な空間できれいめな服に身を包んだ4人が、つつましい笑顔で並んでいる。吉瀬は「美味しくて楽し過ぎた〜また集まろう！」とうれしそうにつづった。
この投稿に長谷川が「止まらなかったね〜、お喋り」とコメントしたほか、ファンからは「素敵すぎる」「大好きな美女軍団」「これは眼福です」「オーラが…」「こんな大人な女性になりたい！」などの声が寄せられている。