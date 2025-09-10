◇ナ・リーグ ドジャース7―2ロッキーズ（2025年9月9日 ロサンゼルス）

ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（32）が9日（日本時間10日）、本拠でのロッキーズ戦に「6番・右翼」で先発出場。第2打席で15試合ぶりの本塁打となる22号を放つと、第4打席では今季3度目の1試合2発とする23号を放った。

3―0で迎えた4回2死の第2打席で相手先発・マルケスの低め変化球を完璧に捉え、中堅スタンドに豪快アーチを放り込んだ。

本塁打は8月20日のロッキーズ戦以来、実に15試合ぶり。前日まで3戦連続ノーヒットなど、9月は打率1割台前半と不振にあえいでいたが、トンネルを脱出するアーチとなった。久々の一発にチームメートがヒマワリの種を投げて祝福すると、T・ヘルナンデスも満面の笑みで応じていた。

第3打席で右前打。8回はフリーマンに一発が飛び出して6―1とリードを広げると、さらにT・ヘルナンデスも続いて1イニング2発。1試合3安打は8月5日のカージナルス戦以来1カ月ぶりとなった。

デーブ・ロバーツ監督は「第1打席でゴロに倒れたときも、見極めやスイングは良かった。彼はメカニクスやアプローチを試行錯誤してきたが、今夜は久しぶりに快適そうに見えた。身体も手も自由に使えて、ボールがよく見えて、突っ込みもせず、全てがしっくりきていた。2本塁打と逆方向への安打という結果で報われたのは良かった」と満足げに振り返った。

求めてきたテオらしい姿が出てきたかと問われると「そう思う。右翼の守備は非常に良い。打席でも意図を持って臨んでいたが結果が伴わなかった。今夜は全体として素晴らしい試合をしたと思う。これを続けられるはずである」と今後の活躍にも期待していた。