【Japan Mobility Show 2025】 会期:10月30日～11月9日 会場：東京ビッグサイト チケット料金： 一般：2,700円（前売券）、3,000円（当日券）、1,500円（アフター4） 高校生以下、小学生以下：無料

10月30日より東京ビッグサイトにて開催予定のイベント「Japan Mobility Show 2025」にて「トヨタミライドン」「ホンダコライドン」の展示が予定されている。チケットは9月10日より販売を開始した。

「Japan Mobility Show 2025」は新型車、未来のモビリティ展示などクルマ・バイク、あらゆる乗り物の可能性を見て、乗って、体感できるイベント。

会場ではモビリティが人々の暮らしや価値観と、どう交差してきたかを紐解く「モビリティカルチャー展示」や様々なプロダクトやサービス、技術を有するスタートアップ企業や大学が延べ120社以上が参加するブース出展「Exhibition Street」と、予選を通過した計30社による「Pitch Contest ＆ Awards」が実施される。

そして、「Tokyo Future Tour 2035」では近すぎず遠すぎない10年後の近未来の変化を様々な技術やモビリティ、生活シーンを通じてお届けする展示が実施され、トヨタ、ホンダのそれぞれのプロジェクトで生み出された、「トヨタミライドン」「ホンダコライドン」も展示を予定している。