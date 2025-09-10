辻希美、第5子次女出産後2日目の後悔「マジでやらかした」共感の声続々
【モデルプレス＝2025/09/10】タレントの辻希美が9月8日、自身のYouTubeを更新。出産後2日目に後悔したことを明かした。
【写真】辻希美、産後2日目入院中に寝不足と戦う姿
産後2日目の朝に撮影した動画で辻は、出産の後陣痛が痛すぎたことから、前日の夜は夢空ちゃんを病院に預けて見てもらったという。しかし「夜通し寝られるのは今日だけだ！」というプレッシャーから逆に眠れなくなってしまったと告白。深夜の2時くらいまでは軽く寝たものの「変なスイッチっていうか、変なループにハマってしまって4時半くらいまで『どうしよう、どうしよう』と思って」と振り返り、気づけば空が明るくなっていたと明かした。
唯一産後に寝られる日の予定だったが「多分構えすぎちゃってまじでほぼ眠れず夜を過ごしちゃった」と話した辻。「罪悪感と悔しすぎて。『なんてことをしたんだ』と思って」「悔しいしせっかく見てもらったのに申し訳なさと…という感じの朝です。さすがに今日は預けられないから…マジでやらかした」と吐露していた。また、元々寝ることが苦手であることも明かし「寝ようと思うと本当寝られない人だから」と語っていた。
この動画に、ファンからは「共感しかない」「責任感の強さを感じる」「正直に話してくれてありがとう」「参考になる」「分かりすぎて首もげそう」といった声が寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
