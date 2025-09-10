キャスターの安藤優子氏（66）が9日に放送されたBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）に出演。お弁当にまつわる思い出を語った。

MCの料理家・和田明日香とお弁当の話題になり、「子供にとってお弁当って凄い記憶ですよ」と話し始めた安藤氏。「母に叱られて、怒られると庭に出されるんですよ。庭にポニーっていう名のコリー犬がいて。犬小屋がまあまあ大きかったんですね。謝れば家に入れてくれるんですけど謝らなくて。ランドセルと制服をバンって外に出されて、バシって閉められて。しょうがないからポニーの家で寝たんです」と幼少期の出来事を回想。

犬小屋で愛犬と毛布を分け合って朝を迎え、毛だらけの制服のまま登校したという。しかしお弁当を持参する私立の小学校に通っており、「お弁当ないわけです。先生には“今日はお腹が痛いのでお弁当食べません”って言ったんです。凄い気が強くありません？」と苦笑い。和田は「怒られて作ってもらえませんでした、は言えないんだ」と代弁した。

すると昼食の時間に父親がお弁当を届けに来たといい、安藤氏は「お腹痛いはずだったはずだったんですけど食べるんです。お弁当のフタをぱって開けてご飯から湯気が立ち上がった時に、うわーって私泣いたんですよ」と明かし、「母の勝ちですよ。全部食べてカラのお弁当渡す時に“お母さんごめんなさい”って言うわけですよ。そういうお弁当にまつわる思いは今でも残っています」と懐かしそうに目を細めた。この話に和田は「今泣きそうです。かなりのグッサリエピソードですね」と感銘を受けた様子だった。