元フジテレビの中村仁美が９日、ＴＢＳ系「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」で、夫のさまぁ〜ず・大竹一樹のイラつく一言を紹介した。

この日は「芸能人妻が実際に言われてイラッ 夫が口にしたらアウト！」な言葉を紹介。視聴者から、自分が遅く帰った時に夫から「○○しておいたよ」と言われることにイラッとするという投稿があり、中村は「分かる、分かる」と大共感。

「私はこれをやっても、あなたに『やった』とは言わないのに、なんであなたはやったことをアピールしてくるの？っていうね」と理解し、「うちもすごいやった感をアピールしてくる」と夫・大竹について不満を口にした。

大竹は「あ〜。今日一回も座ってないので、今日初めて座りまーす」とわざわざ言ってソファに座るといい「でも、あなたがいないときに私が３兄弟ずっと見てて、あなたが帰ってきた時に『今日初めて座りまーす』とは言わないでしょ」とプンプン。

さらに大竹は「ごめん」「ありがとう」についても「絶対言わない。言ったら負けだと思ってる」と絶対に謝らないことにも不満げ。また、子供達には「最低限の勉強はしてほしい」と思っている中村が子供達をけしかけていると、大竹が「すごいな、こんな難しいことしてるのか？俺なんか宿題やったことないぞ」などと言い、勉強ムードをぶち壊すことから「私が孤軍奮闘。やりなさいってもう、毎晩…」とうんざりしていた。