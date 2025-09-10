「うちもマステ魔法陣試してみるか…」



【動画】居心地いいニャン♡ “四角の魔力”にとらわれた瞬間

長毛猫の「凛」くん（10歳・男の子）が挑戦した“マステ魔法陣”チャレンジが注目を集めています。



動画には、床にマスキングテープで囲った四角に近寄り、くんくんとニオイをかぐ凛くんの姿が。そのまま迷わず四角の中に入り込み、耳の裏をカキカキーー



さらに、毛づくろいをしたりしながら、すっかりくつろぎはじめました。



まるでテープに吸い寄せられるかのような行動に、5400件超の“いいね”が集まり、多くの人の心を和ませています。飼い主のXユーザー・石油王さん（@toricocccc）に詳しいお話を伺いました。



不思議な“結界”に吸い寄せられた瞬間

ーー撮影時の状況を教えてください。



「動画を見たのがきっかけでした。『うちも召喚できるかな〜』と思いマスキングテープを貼ってみたら、すぐに寄ってきて入りました」



ーーこの光景を見たときの感想は？



「『猫ってやっぱり箱とか新聞紙とか、枠がある場所が好きなんだな〜』と思いました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「しばらく毛づくろいをしながらのんびり過ごしていました。その後、マスキングテープははがして、部屋の隅に転がっていた猫の毛を集めるのに使いました」



ーー凛くんが「察しがいい」「意思疎通ができている」と感じる瞬間はありますか。



「苦手なこと（爪切りやお風呂）の気配を感じると、スッとベッドの下に隠れます。ある意味、意思の疎通ができている気がしますね」



凛くんの行動から、猫の習性に関心を抱く人も。驚きと感心する声が次々と寄せられています。



「はみ出し駐車」

「満足そうでかわいい」

「入ってくつろいでる〜」

「すごい！ ホントに入るんですね」

「おしっぽははみ出しても良いものとする」

「初めて知りました！ 箱なくても入るんですね」

「猫ちゃんって何でこういうの入るんだろ？ 本当かわいい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）