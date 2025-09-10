テープで囲っただけなのに…“マステ魔法陣”に吸い寄せられる猫 「四角」の実験に驚きの声続出「入ってくつろいでる〜」「本当かわいい」
「うちもマステ魔法陣試してみるか…」
長毛猫の「凛」くん（10歳・男の子）が挑戦した“マステ魔法陣”チャレンジが注目を集めています。
動画には、床にマスキングテープで囲った四角に近寄り、くんくんとニオイをかぐ凛くんの姿が。そのまま迷わず四角の中に入り込み、耳の裏をカキカキーー
さらに、毛づくろいをしたりしながら、すっかりくつろぎはじめました。
まるでテープに吸い寄せられるかのような行動に、5400件超の“いいね”が集まり、多くの人の心を和ませています。飼い主のXユーザー・石油王さん（@toricocccc）に詳しいお話を伺いました。
不思議な“結界”に吸い寄せられた瞬間
ーー撮影時の状況を教えてください。
「動画を見たのがきっかけでした。『うちも召喚できるかな〜』と思いマスキングテープを貼ってみたら、すぐに寄ってきて入りました」
ーーこの光景を見たときの感想は？
「『猫ってやっぱり箱とか新聞紙とか、枠がある場所が好きなんだな〜』と思いました」
ーーこのあと、どうなりましたか。
「しばらく毛づくろいをしながらのんびり過ごしていました。その後、マスキングテープははがして、部屋の隅に転がっていた猫の毛を集めるのに使いました」
ーー凛くんが「察しがいい」「意思疎通ができている」と感じる瞬間はありますか。
「苦手なこと（爪切りやお風呂）の気配を感じると、スッとベッドの下に隠れます。ある意味、意思の疎通ができている気がしますね」
凛くんの行動から、猫の習性に関心を抱く人も。驚きと感心する声が次々と寄せられています。
「はみ出し駐車」
「満足そうでかわいい」
「入ってくつろいでる〜」
「すごい！ ホントに入るんですね」
「おしっぽははみ出しても良いものとする」
「初めて知りました！ 箱なくても入るんですね」
「猫ちゃんって何でこういうの入るんだろ？ 本当かわいい」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）