【停電】岡山市東区・赤磐市・瀬戸内市・和気町 約1990戸に影響【中国電力ネットワーク・午後3時45分現在】

2025年9月10日 15時50分 RSK山陽放送

中国電力ネットワークによりますと、岡山市東区・赤磐市・瀬戸内市・和気町で停電が発生していて、 約1990戸に影響が出ているということです【10日午後3時20分現在】