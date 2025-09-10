木梨憲武、盟友・所ジョージ所有の“希少旧車”2台公開「どっちかくれるって言うけど断りました!!誰か1台あげる!!」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（63）が、10日までに自身のインスタグラムを更新。盟友・所ジョージの愛車である“アメ車”を公開した。
【写真あり】めちゃくちゃかっこいい！木梨憲武、盟友・所ジョージの“希少旧車”2台公開
木梨は、所、細川たかし、田中あいみとの4ショットを投稿し、「まもなくNHKうたコン生放送!!（編集部注＝9月9日放送）紅白発注お待ちしてます！！全力で声ハリマス！！細川師匠の横で三味線も希望通らず！！(弦、張ってないけど)」とコメント。
続けて、所の愛車である『ダッジ・コルネット』『コルベットC2』の写真を掲載し、「ダッジ・コルネット、コルベットC2、どっちかくれるって言うけど断りました！！誰か1台あげる！！お問い合わせTBSラジオ、大島アナのブランニューモーニングまで！！」と伝えた。
また、「アロハ&つなぎスタイリスト、世田谷ベースより、ジョージ所！！」「ただいまNHK大食堂！ちくわ天そば350円！まもなく全力本番！！」と所との2ショットをアップし、仲の良さを公開した。
