歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

自身の体調について綴りました。

【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「舌がん以降、『自分について』いろいろな角度から知っておこう。そう思うようになりました」 ＳＮＳに想いつづる





堀 ちえみさんは「Bスポット治療。」「経過は良好でして、もともとあった慢性の咽頭炎。」「もう炎症の赤みも引いて、カメラで見ても、とてもきれいな咽頭でして 自画自賛したくなるほどでした」「声帯もきれいにくっついていて、この状態をキープしよう。」と、投稿。

続けて、自身の鼻のコンディションについて説明すると「舌がん以降、『自分について』いろいろな角度から知っておこう。そう思うようになりました。」と、綴りました。





そして「体質・性質・個性・癖・肌質・毛質・傾向・特徴・骨の仕組み・姿勢・筋肉の質・バランス・心の状態・睡眠の質嗜好傾向・苦手と苦痛 などなど…いいところも、良くないところも知り、改善するところは改善し、維持はなるべく長く維持していく。」と、綴りました。





堀 ちえみさんは「苦手や苦痛なことも、それが引き起こすメリットと。デメリットを経験値から判断し、秤にかけてみて…」と、投稿。



続けて「我慢ではなく、バランスをとるようにしたり。否定ではなく肯定しながら 客観的に見て修正していくためにも、いろんな意味で考えた結果。」「自分を知ることは とても大切だなぁと思います。」と、記しました。



そして「ちょっとの習慣づけで、ひとつずつ何かが改善されていくと、連動して苦痛や苦手も減っていたりするかな なんて実感しています。」と、その思いを綴っています。







堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。



【担当：芸能情報ステーション】