元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。史上初の2位以下が勝率5割以下でのCS進出の可能性について指摘した。

セ・リーグで3位が勝率5割以下進出は7回あるが、2位は史上初。ちなみにパ・リーグは3位でも勝率5割以下での進出はない。

江川氏はセ・リーグの2位以下が勝率5割を切るような状況は「セ・パ交流戦があるから」と説明した。

交流戦導入前の歴史と比較して“史上初”とひとくくりにすることを疑問視した。

ただ、2位の巨人について「岡本さんが戻ったらもう少し勝ち始めると思ったんですけど意外に伸び悩んでいる」と指摘した。

岡本和真が8月16日の阪神戦で復帰後、24日のDeNA戦から28日の広島戦まで4連敗を喫するなど勢いに乗れていない。

30日の阪神戦から3試合で、岡本和を3番、岸田を4番で起用する手を打った。

江川氏は「いかに阿部監督が悩んでいるか。岡本さんを4番から3番にするってよっぽどのこと。それを決断するくらい自分のイメージと得点が一致しないんでしょうね」と、指揮官が苦渋の決断を強いられる状況を指摘した。

巨人が勝率5割以上をキープするにはやはり主砲のバットが打点を叩き出す必要があるようだ。