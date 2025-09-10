４日に肺炎のため死去した歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名・橋幸男＝ゆきお）さんの葬儀・告別式が１０日、東京・文京区の無量山傳通院で営まれ、ゆかりの芸能関係者やファンなど６００人が参列した。出棺の際には、吉永小百合とのデュエットで大ヒットした「いつでも夢を」の歌唱とともに橋さんを見送った。

霊きゅう車にひつぎが納められ、聞き慣れたメロディーが響くと、やんでいた雨が再び降りだした。「二代目橋幸夫 ｙＨ２」が涙ながらに橋さんのヒット曲「いつでも夢を」の歌唱を披露し、「♪星よりひそかに 雨よりやさしく」と歌い始めると、まるで天国の橋さんが一緒に声を響かせるように雨が強くなった。

関係者によると、ひつぎの中には「まだまだ歌うつもりだったので…」と最近あつらえたというステージ衣装のほか、出番前に身だしなみに人一倍気を遣っていた橋さんらしく櫛（くし）と鏡が納められた。「いつでも夢を」のメロディーは自然発生的にファンも口ずさみ、手拍子も。出棺の際には駆けつけた約１００人のファンから「橋さ〜ん！ お疲れさまでした」「ありがとう」と口々に声が飛んだ。