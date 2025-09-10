上白石萌音、本を買う時は自分に「2冊までだよ」と言い聞かせるけど…

女優の上白石萌音（27歳）が、9月10日に放送された情報番組「あさイチ」（NHK）に出演。本を買う時は「2冊までだよ」と自分に言い聞かせているが、「気付いたら5〜6冊買っている」と語った。



“読書”についての特集で、小さい頃から読書が好きだという上白石萌音が読書の魅力について話す中で、上白石自身は本屋に行くと、自分に「2冊までだよ」と言い聞かせているが、「気付いたら5〜6冊買っている」と笑う。



上白石は「洋服って、お店で見かけて『あ、いいじゃん』と思って、おうちで着て鏡の前に立ったら『あれ？』ってことあるじゃないですか。本って、そのギャップがわりと少ない。（店で手に取った時の）印象のまま、帰ってきてくれる」と話し、この日も4冊の本を購入した。