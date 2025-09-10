おととし中野市で4人が殺害された事件の裁判員裁判で10日から被告人質問が始まりました。殺人の罪などに問われている青木政憲被告は一貫して「黙秘しますと」答えました。



■被告人質問（やりとりの一部）

弁護人

「私の質問に答えられそうですか？」

青木被告

「全ての質問に黙秘します」

弁護人

「何か話しておきたいことはありますか？」

青木被告

「何もありません」

検察

「なぜ黙秘するのですか？」

青木被告

「理由も黙秘します」

検察

「取り調べでは自分が何をしたか、自分でやったこと話しましたよね？」

青木被告

「・・・黙秘します」

検察

「あなたの口で殺害した状況を説明しましたね」

青木被告

「・・・」

検察

「パトカーが現場に臨場して銃を構えて近づいた時の警察官の姿勢についてあなた話したじゃないですか」

青木被告

「・・・」

検察

「大切な家族を奪われた遺族の気持ちをよく考えて、もう一度考えを改めて法廷で何があったのか、何をしたのか、話してもらえませんか」

青木被告

「黙秘します」





法廷で検察が青木被告に話しをするよう訴えかける場面では、涙を流す遺族の姿もありました。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■おととし5月、中野市江部で散歩中だった女性2人と現場に駆けつけた中野警察署の男性警察官2人がナイフやハーフライフル銃で殺害された事件…。農業の青木政憲被告・34歳が殺人と銃刀法違反の罪に問われていて、今月4日の初公判では起訴内容について「黙秘します」と答えていました。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

10日午前中行われた証人尋問で青木被告の父親が出廷しました。



2014年から青木被告に猟銃を持たせていたことについて問われると…。

父親

「自分からこうしたいと言ってこなかった政憲が自ら申し出たことを認めたかった」



こう答え、猟友会の参加については「入るよな？」と父親から入会を勧めたということです。



猟銃の所持に必要な医師の診断結果については…。



父親

「（青木被告から）問題ないと報告を受けて大丈夫だと感じた」



と話しました。



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

11日も青木被告に対する被告人質問が行われる予定です。