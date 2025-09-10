山形県川西町のコインランドリー駐車場で9日夜、利用客の女性が60代ぐらいの男からカッターナイフのようなものを突き付けられ現金500円を奪われる強盗事件が発生しました。



事件があったのは川西町上小松のコインランドリー「るんるん川西町店」の駐車場です。

警察の調べによりますと、9日午後9時40分ごろ、利用客の女性（57）がコインランドリーを出て自分の車に乗ったところ、60代くらいの男が窓ガラスを叩いてきました。男はその後、運転席のドアを開け、カッターナイフのようなものを突き付けて「金を出せ」と脅し、女性が現金500円を差し出すと男はそれを奪って車で逃げたということです。

女性にけがはありませんでした。

現場は町役場からも近い川西町の中心市街地で、保育園が隣接しています。



コインランドリーを日頃から利用するという住民はー。



住民「恐ろしいことは初めて。びっくりしてたまげた。何があったのかと。大変だ」



犯人の男は事件当時、水色で長袖の服の上に紺色のチョッキを着ていて、水色の車に乗って北に向かって逃走しました。警察は防犯カメラの映像を解析するなどして男の行方を追っています。

