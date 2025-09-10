東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【中国】
消費者物価指数（CPI）（8月）10:30
結果 -0.4%
予想 -0.2% 前回 0.0%（前年比)
生産者物価指数（PPI）（8月）10:30
結果 -2.9%
予想 -2.9% 前回 -3.6%（前年比)
※要人発言やニュース
【米国】
米判事はトランプ氏はクックFRB理事を現時点で解任できない、正当な理由がないと判断
ベッセント米財務長官
FRBに政策スタンス変更を求める、FRBは高金利で経済成長を阻害している
事実を把握していなかったことが判明した（雇用者数年次改定91万1000人下方修正）
トランプ大統領は報道されているよりもはるかに悪い経済状況を引き継いだ
ミラン氏は9月会合で投票できるだろう。クック理事は投票すべきでない、彼女には原因がある
【その他】
トランプ米大統領がEUに中国インドに対して最大100%関税を課すよう要請
対露制裁の準備が整っているが欧州連合が米国と協力する場合のみ措置を講じる
ロシアの「影の船団」石油タンカーへの追加制裁、銀行、金融セクター、大手石油会社への規制検討
【韓国】
政府はキャピタルゲイン税の課税対象額の引き下げ計画を撤回する可能性
