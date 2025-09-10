お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が9日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。オーディションを受けた過去を明かした。

この日は「今思い出しても震えるくらい恥ずかしい私の黒歴史」というテーマでトーク。リスナーからの「小学校高学年の頃、自分は可愛いと信じ切っていて当時流行っていたダメージジーンズにチェックのシャツを着てホリプロのオーディションを受けに行きました。当時は日焼けで真っ黒、水泳を辞めたタイミングだったこともあり、ぽっちゃりしていてとてもじゃないはずだったのに自信満々で受けに行ってすぐ帰った記憶があります」というメッセージが紹介された。

これに対し、バービーは「いいのよいいのよ、黒歴史なんかじゃない」とした上で、「大人になって思うけど高学年で可愛いなんて完成してないから、何も完成していないけどその先をスカウトマンは見ているんです。外見じゃなくて“この子芸能界でやれそう、やれなさそう”みたいなマインドを見てるから」と話した。

さらに「あれ、私も黒歴史開いてきたぞ…。ホリプロのオーディション受けたことある」と告白。「養成所卒業してすぐだ、当時おもしろ女グランプリみたいなのをやってたんですよホリプロさんが。私はそこでバスローブ1枚着てスプーンを隠し持ってピンネタを披露して“君、何がしたいんだ？”って言われて終わったのを覚えています」と振り返った。