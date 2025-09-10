昨年のＪＢＣスプリント覇者タガノビューティー（牡８歳、栗東・西園正）が現役を引退することが分かった。管理する西園正都調教師（６９）＝栗東＝が１０日、明らかにした。オーナーサイドとの協議の末に決まったもので、近日中に競走馬登録を抹消し、今後は種牡馬になる予定（けい養先は未定）。

同馬は１９年にダートの新馬戦を勝つと、朝日杯ＦＳで４着に好走するなど２歳時から能力の高さを発揮。４歳時にオープン入りすると、ダート戦線で一線級を相手に長く活躍し、２４年のＪＢＣスプリントでついに重賞初制覇を果たした。当初は今年のフェブラリーＳ（８着）後に引退＆種牡馬入りする話もあったが、現役を続行。自身初の海外遠征となった前走のコリアスプリント５着がラストランとなった。

西園正師は「調教師になって２９年。前回のコリアスプリント５着でサダムパテックを抜いて、私の管理馬で最も賞金を獲得した馬になりました。（来春で指揮官自身が定年引退のため）これから抜くような馬もいないでしょう。うるさくて、本当に手間のかかる馬ではありましたが、私の調教師人生で最も印象に残る馬です。今後は産駒が出てくることを楽しみに、その活躍を見守りたいと思います」と“第二の馬生”にエールを送った。