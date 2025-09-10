　AFC U23アジアカップ予選は9日に全日程を終了した。本大会は来年1月にサウジアラビアで開幕。U-22日本代表を含む予選を突破した15チームと開催国サウジアラビアの合計16チームが参加する。

　大岩剛監督が率いるU-22日本代表は、“ロス五輪世代”のU-20世代で構成されながらも、年上世代を相手に3連勝で突破を決めた。

　大岩監督はパリ五輪世代の第一次体制で挑んだ2022年大会で3位、パリ五輪アジア最終予選を兼ねた24年大会では優勝を果たしている。日本は第1回大会のAFC U-22選手権2013から7大会連続出場。今回は3度目の優勝、そして大会史上初の2連覇を目指すことになる。

　同大会はオリンピック開催年の大会で五輪アジア最終予選を兼ねる。来年の大会は28年ロス五輪のアジア最終予選には該当しない。しかし、来年の大会結果はアジア最終予選を兼ねる次回28年大会のポット分けにも影響。ロス五輪は男子サッカーの出場枠が16から12に減少していることもあり、五輪出場のためにも好成績を残す必要がある。

　他グループでは韓国、カタール、イランといった強豪国に加え、ヨルダン、ベトナム、シリアが3連勝で首位通過を決めた。またオーストラリア、タイ、イラク、そして初出場となるキルギスも首位で突破を決めている。

　今予選ではグループ2位の場合、11グループ各組2位のうち成績上位4チームのみが本大会切符を手にすることができる。各組2位のうち成績上位4チームに入ったのは、中国、前回準優勝のウズベキスタン、レバノン、アラブ首長国連邦となった。

　サウジアラビアで行われる本大会は来年1月7日に開幕し、25日に決勝が行われる。

　なお、日本の“ロス五輪世代”は今月下旬からチリで行われるU-20ワールドカップにも出場する。大岩監督体制ではなく、船越優蔵監督が率いるU-20日本代表が参加。タイトなスケジュールだが、今回U23アジア杯予選を戦ったメンバーからも連続で選出される可能性はゼロではない。

以下、U23アジア杯予選の全グループリーグ結果

[グループA]※開催地:ヨルダン

1.☆ヨルダン(9)+18

2.トルクメニスタン(6)+5

3.ブータン(3)-11

4.台湾(0)-12

[グループB]※開催地:ミャンマー

1.☆日本(9)+9

2.クウェート(4)-4

3.アフガニスタン(3)-3

4.ミャンマー(1)-2

[グループC]※開催地:ベトナム

1.☆ベトナム(9)+4

2.イエメン(6)+1

3.バングラデシュ(3)0

4.シンガポール(0)-5

[グループD]※開催地:中国

1.☆オーストラリア(7)+20

2.☆中国(7)+11

3.東ティモール(3)-1

4.北マリアナ諸島(0)-30

[グループE]※開催地:キルギス

1.☆キルギス(7)+7

2.☆ウズベキスタン(7)+5

3.パレスチナ(3)+3

4.スリランカ(0)-15

[グループF]※開催地:タイ

1.☆タイ(7)+7

2.☆レバノン(7)+4

3.マレーシア(3)+5

4.モンゴル(0)-16

[グループG]※開催地:カンボジア

1.☆イラク(7)+8

2.カンボジア(5)+1

3.オマーン(4)0

4.パキスタン(0)-9

[グループH]※開催地:カタール

1.☆カタール(9)+15

2.インド(6)+7

3.バーレーン(3)+7

4.ブルネイ(0)-29

[グループI]※開催地:アラブ首長国連邦

2.☆イラン(9)+11

1.☆アラブ首長国連邦(6)+14

3.香港(3)-5

4.グアム(0)-20

[グループJ]※開催地:インドネシア

1.☆韓国(9)+13

2.インドネシア(4)+4

3.ラオス(4)-5

4.マカオ(0)-12

[グループK]※開催地:タジキスタン

1.☆シリア(9)+4

2.フィリピン(6)+4

3.タジキスタン(3)+2

4.ネパール(0)-10