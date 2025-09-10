チームとして無得点のアメリカ遠征に三笘薫「自分のレベルが相手を上回れていない」
[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]
1点を追う場面で攻撃的な“コアメンバー”の1人としてピッチに送り込まれたが、決定的な仕事をすることはできなかった。
日本代表MF三笘薫(ブライトン)は0-1だった後半18分から南野拓実、鎌田大地とともに途中出場し、4-2-3-1の左サイドハーフとしてプレー。「入ってから(2分後に)2失点目で少し難しくしてしまったのと、攻撃でいい形を受けても1対1のところで負けたり、なかなかえぐれなかったり、深い位置まで入れないというところで、最後のところの質が足りなかった」と自身のプレーを悔いた。
メキシコ戦で0-0、アメリカ戦で0-2。W杯アジア最終予選の10試合(7勝2分1敗)で30得点、3失点と無敵の決定力を誇った森保ジャパンだが、この2試合はいずれもノーゴールに終わった。アジア勢からW杯出場国へと相手が変わったアメリカシリーズで何が難しかったのかを聞かれると、三笘は反省点を列挙した。
「ゴールを奪えていないところと、ゴールを奪いに行く時に守備のところでスペースを空けすぎていたり、カウンターを許しているところがある。失点せずに今まで来ていた中で、得点を先に決めればまだ相手も出づらかったところもあると思いますが、自分たちの隙を突かれているところもある。攻撃のところでもボールを回しているだけのところもありますし、シュートまでいけていないところもあると思います」
3月に世界最速でW杯予選を突破して本大会の出場権を獲り、6月はメンバーが大幅に入れ替わった。コアメンバーがそろうのは半年ぶりということもあったが、「何度も試合をしているので、そこは関係ないと思う」とその指摘を三笘は否定する。時差や移動の影響もなかったと言う。
そのうえで「相手の良さを引き出せないためにどういう風にプレーするかは、一つ一つの小さなところで積み重ねが結果に出ると思っている。シンプルに相手の強度や1対1の強さを引き出させた自分たちのプレーの結果」と厳しく振り返る。
アメリカは強度はスピードがあったのは事実だが、三笘とて普段はプレミアリーグでプレーしている身。だからこそ「代表選手なのでどの選手もレベルが高いですし、リーグとか関係なしにそういう選手たちが来る中で相手が上回っただけ。自分たちが足りなかっただけ。そう思います」とも語る。
1点を追う後半は3バックから4バックへシステムを変えて対抗したが、「4枚に変えてもなかなか崩していないのが現状だと思うし、3枚でも得点を取れていないというのも現状。システムに関係なく最終的な局面でどうプレーするかは個人のところが関係してくる。チームの取り組みも含めてですけど、個人の問題が大きく関わると思う」と、この観点についても自省を込めて言った。
気になるのはこのところコンディションの問題もあって以前のような無双の爆発力を出せていないこと。しかし、その点に関しても三笘は嘆きを見せず自分にフォーカスしている。
「それは自分のレベルが相手を上回れていないだけ。過去は全く関係ないですし、チーム(のやり方)も変わって自分がもっともっと違いを出さないといけない中で出せない現状はあると思う。そこは自分自身を見つめないといけないと思っています」
アメリカ戦を終えればすぐにプレミアでの試合が待ち受け、10月、11月にはブラジルなどの強豪との試合が日本で行われる。「まずはチームに帰って結果を出すことやコンディションを上げることが必要。もっと強度が高い相手になるので、選ばれれば今日のような試合ではなく、自分たちがシュートまで持っていくことや、1対1で勝てるようにしたい」と前を向いた。
(取材・文 矢内由美子)
