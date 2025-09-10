櫻井海音オフィシャルファンクラブ『SEA/NOTE』開設「ようやく、、ようやく！念願、叶いました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻井海音オフィシャルファンクラブ『SEA/NOTE』が、9月16日12時にオープンすることが決定した。

■本人登場イベントへの招待や、直筆サイン入りチェキがプレゼントされる早期入会特典も

櫻井海音オフィシャルファンクラブ『SEA/NOTE』では、ムービー、ラジオ、ブログなど、ファンクラブ内でしか観られない櫻井海音の魅力が満載。

また、ファンクラブオープンを記念した早期入会特典として、期間中に「12ヵ月まとめ払い」で入会した人全員を対象に、本人登場の特別イベントへ招待。さらに、直筆サイン入り撮り下ろしチェキがプレゼントされる。

撮り下ろしチェキは、本キャンペーンのために櫻井海音が特別に撮影したものを、会員ひとりにつき1枚用意。イベントに参加できない人には、後日、郵送にて届けられる。

コンテンツや早期入会特典についての詳細は、櫻井海音オフィシャルファンクラブ『SEA/NOTE』で確認しよう。

なお、ファンクラブサイトのURLは、オープン当日に櫻井海音インスタグラムにて発表される。

■櫻井海音 コメント

