Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のSNSを更新。藤澤涼架とともに『M:ZINE LIVE』に参戦した様子を公開し、ファンを喜ばせた。

【画像】若井滉斗のグッズTシャツを着た大森元貴の自撮りショット／若井滉斗『M:ZINE LIVE』オフショット

『M:ZINE LIVE』は若井滉斗らがMCを務める音楽バラエティ番組『M:ZINE』（テレビ朝日系）初の番組イベント。

9月9日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催され、NCT DREAM、THE BOYZ、BALLISTIK BOYZ、IMP.の日韓4組のアーティストがパフォーマンスを披露した。

■若井滉斗の幼少期の写真がプリントされたTシャツを着た大森元貴

大森はまず、Xで自撮りショットを公開。黒髪をセンター分けにして黒縁メガネをかけた大森が、白Tシャツに黒パーカーを羽織り、マスクを顎にずらして微笑んでいる。

よく見ると、着用しているTシャツは若井がプロデュースした“Wakai Hiloto「NewLevelUnlocked」- 2025 Birthday”のTシャツで、フロントには若井の幼少期の写真がプリントされている。販売されたのは黒だが、大森が着ているのは白バージョンだ。

またInstagramのストーリーズには「若井さんおつかれさまでした」というメッセージを添えて、スクリーンに映る若井を撮影したものを投稿。さらに隣でステージを見つめる藤澤の横顔ショットもアップした。

https://www.instagram.com/motoki_ohmori_mga/

ファンからは「ひろぱの強火オタクだ」「ひろぱTシャツ着てるの尊すぎ」「メンバー愛にグッとくる」「ひろぱ愛に溢れてる」「BFFだね」「メンバー想いなミセス大好き」など、たくさんのコメントが寄せられている。

■若井滉斗「DJになったりダンスモンスターになったり、、盛りだくさんでしたねー。」

なお、若井は自身のInstagramで「お越しいただいた皆様、そして生中継を観てくださった皆様。本当にありがとうございましたっっ！」と感謝。

「僕のひょんな一言から実現した今回のライブ。DJになったりダンスモンスターになったり、、盛りだくさんでしたねー。」などと綴り、2パターンの衣装を着たオフショットを公開した。

■若井滉斗 会場でのオフショット＆出演者たちとの集合ショット