群馬の今季のスローガンは「新化～connect to win～」に決定

10日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは、2025-26シーズンのスローガンが「新化～connect to win～」に決定したことをクラブ公式サイトで発表した。

「新化」には、常に新しいものへ挑戦し、自己の成長を追求するという強い想いが込められている。新しいスキルを習得し新たな価値観を受け入れ、未知の分野にも果敢に挑み、既存の経験や知識を土台により良いものを生み出し続けることが「新化」だとしている。

また、「connect to win」には、“つながり”を通じて勝利を掴むという意味が込められており、選手と選手のつながりやファンとのつながり、そのすべての「connect」が勝利と成果へと結びついていくとしている。

また、新ユニフォームのデザインも併せて発表。昨季からデザインに大きな変更はないが、チームカラーの色味をより鮮やかに調整したとのことだ。

昨シーズンのSVリーグ女子では終盤に勢いを見せたものの、レギュラーシーズンを5勝39敗の最下位で終えた群馬。新たなユニフォーム、そして新たなスローガンとともに戦う姿に注目だ。