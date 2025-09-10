『女神のカフェテラス』第6回ヒロイン人気投票の結果発表 1位は桜花で2連覇
週刊少年マガジンで連載中の漫画『女神のカフェテラス』第6回ヒロイン人気投票結果が発表された。１位は幕澤桜花が2連覇を達成した。
【写真】超ミニスカ！メイド姿の幕澤桜花 公開されたイラスト5枚
2位は鳳凰寺紅葉、3位は小野白菊、4位は月島流星、5位は鶴河秋水となっている。
なお、原作漫画は最終回まで残り8話であることが、本日10日発売の連載誌『週刊少年マガジン』にて発表された。連載4年半に幕を下ろす。
同作は、2021年2月より『週刊少年マガジン』で連載がスタートした同名漫画が原作で、喫茶店を舞台に、男の子と運命の女の子5人との共同生活を描いた“ヒロイン多すぎ”シーサイドラブコメ。
東大現役合格の秀才・粕壁隼は、ケンカ別れしていた祖母の訃報を聞いて、3年ぶりに海辺の町の古びた実家「カフェテラス・ファミリア」に帰ると、そこには見知らぬ5人の女の子が住んでいて共同生活をすることになるストーリー。テレビアニメ化もされている。
