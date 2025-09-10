ムーブスポーツと石川祐希所属のペルージャがコラボ！ 限定アイテムを販売

デサントジャパン株式会社は10日（水）、セリエAのペルージャに所属する石川祐希とアドバイザリー契約を締結しているブランド『MoveSport（ムーブスポーツ）』で、ペルージャの来日を記念したコラボレーションアイテムを発売することを発表した。

2024-25シーズンの欧州チャンピオンズリーグで優勝を果たしたペルージャ。10月に来日し大同生命SV.LEAGUE MEN初代王者のサントリーサンバーズ大阪と対戦する。

その試合でペルージャが着用するオリジナルユニフォームのサプライヤーでもあるムーブスポーツが、今回発売するアイテムはTシャツ、スウェット、スポーツタオルの3種類。どのアイテムにも、ムーブスポーツのロゴ、ペルージャのチームロゴ、ペルージャのクラブシンボルである『レッドデビル』、石川の背番号である『14』、そして本コラボ限定グラフィックの『yuki』の文字が施されている。

Tシャツ、スウェット、スポーツタオルはそれぞれ税込みで6,930円、9,900円、2,970円。Tシャツ、スウェットはM、L、Oサイズ、スポーツタオルはFサイズが用意されている。またどのアイテムもカラーはブラックのみとなっている。

今回の販売は公式通販サイト『DESCENTE STORE オンライン』での抽選販売となっており、9月16日（火）の10時から21日（日） 23時59分まで申し込みが可能。当選発表は25日（木） 12時頃が予定されている。なお、購入期間は28日（日） の23時59分までとなっており、期間内に注文完了できなかった場合、当選は無効となる。